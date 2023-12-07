عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام

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بعد نهاية اختبارهم منذ عدة أيام؛ ينتظر الكثيرون موعد نتائج اختبارات القدرات المعرفية.

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اليوم الخميس السابع من ديسمبر، هو موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي. اضافة اعلان





موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي



أهداف اختبار القدرة المعرفية الورقي



رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1445 الورقي



القدرات التي يقيسها اختبار القدرة المعرفية

