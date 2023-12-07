عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام

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بعد نهاية اختبارهم منذ عدة أيام؛ ينتظر الكثيرون موعد نتائج اختبارات القدرات المعرفية.
وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اليوم الخميس السابع من ديسمبر، هو موعد
إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي.
موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقيوعبر
حسابها في منصة "إكس" أوضحت الهيئة أنه سوف يتم بمشيئة الله، إعلان نتائج
اختبار القدرة المعرفية الورقي، اليوم، حيث يمكن الحصول على النتائج بعد إعلان ظهورها على موقعها الرسمي.
أهداف اختبار القدرة المعرفية الورقيوأشارت
هيئة تقويم التعليم، أن اختبار القدرة المعرفية الورقي، يستهدف:
1 - الاختبارات المعرفية للمواطنين المتقدمين على الوظائف الإدارية سواء للمفاضلة في الترقيات في السلم العام لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو حتي للتعيين، ولكن يتم استثناء من ذلك الأشخاص الذين يقبلون على العمل في الوظائف التعليمية أو الصحية في المملكة ، حيث استطلع هذا النظام على مدار السنوات القليلة الماضية أن يحقق نتائج مذهلة.
2 - قياس القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد من أجل التمييز بين الأشياء والأحداث، لذلك فهو ضروري جدا من أجل قياس التوظيف أو الترقية في العمل وفقا لسلم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة .
رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1445 الورقيوبينت
الهيئة أنه يمكن الوصول إلى نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي من خلال اتباع
الخطوات التالية:
1 - زيارة الموقع الإلكتروني لقياس بالنقر “هنا“.
2 - إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك.
3 - تاريخ الميلاد.
4 - النقر على مربع “أنا لست روبوت”.
5 - الدخول إلى قسم نتائج الاختبارات.
6 - اختيار نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي.
7 - النقر على خيار “عرض” للاطلاع على النتائج.
القدرات التي يقيسها اختبار القدرة المعرفيةيقيس
اختبار القدرة المعرفية مجموعة من القدرات الأساسية لدى الفرد، وتشمل هذه القدرات:
1 - القدرة اللفظية:
ويستخدم لفهم وتحليل الكلمات، والقدرة على استخدامها بشكل فعّال في بناء جمل مفيدة.
2 - الكمية:
ويتيح للفرد العمل على فهم ومعرفة الكم والكيف، مما يمكنه من توظيف هذه المفاهيم بطريقة تخدم الأداء العام.
3 - القدرة الاستقلالية:
وتمثل القدرة على التفكير المنطقي واستنتاج النتائج من البيانات والمعلومات المتاحة، معززةً القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة.
4 - السعة المكانية:
وتشير إلى القدرة على التكيف بصريًا باستخدام الصور والأشكال الهندسية، مما يساعد على التفاعل الفعّال مع المعلومات المكانية والفهم الفضائي.
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