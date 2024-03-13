عاجل.. موعد إعلان المرشحين لشغل الوظائف التعليمية.. وهذه أبرز معايير الاختيار

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حددت وزارة التعليم، موعد إعلان أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446ه.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.





إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية



التقديم لشغل الوظائف التعليمية



مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية

