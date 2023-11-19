عاجل .. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. 12 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في بريدة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 5 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 19 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:39 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:19.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:35 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 5 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأحد
5 جمادى الأولى الآخر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:15
المدينة – 5:19
الرياض – 4:51
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:13
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:38
المدينة – 5:34
الرياض – 5:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:08
المدينة – 7:04
الرياض – 6:36