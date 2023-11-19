عاجل .. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. 12 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في بريدة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 5 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 19 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:39 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:19. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:35 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 5 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 5 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:15المدينة – 5:19الرياض – 4:51○ موعد أذان الظهرمكة – 12:06المدينة – 12:07الرياض – 11:39○ موعد أذان العصرمكة – 3:16المدينة – 3:13الرياض – 2:44○ موعد أذان المغربمكة – 5:38المدينة – 5:34الرياض – 5:06○ موعد أذان العشاءمكة – 7:08المدينة – 7:04الرياض – 6:36