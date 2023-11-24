عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 24 نوفمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:43 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:39 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 10 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 10 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:18المدينة – 5:22الرياض – 4:54○ موعد أذان الظهرمكة – 12:08المدينة – 12:09الرياض – 11:40○ موعد أذان العصرمكة – 3:16المدينة – 3:12الرياض – 2:44○ موعد أذان المغربمكة – 5:38المدينة – 5:33الرياض – 5:05○ موعد أذان العشاءمكة – 7:08المدينة – 7:03الرياض – 6:35