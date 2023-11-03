عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

أ أ



تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الجمعة 19 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 3 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:30 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:27. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:18 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 19 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 19 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:08المدينة – 5:11الرياض – 4:42○ موعد أذان الظهرمكة – 12:05المدينة – 12:06الرياض – 11:37○ موعد أذان العصرمكة – 3:19المدينة – 3:17الرياض – 2:49○ موعد أذان المغربمكة – 5:44المدينة – 5:41الرياض – 5:13○ موعد أذان العشاءمكة – 7:14المدينة – 7:11الرياض – 6:43