عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الجمعة 19 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 3 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:30 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:27.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:18 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 19 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
19 ربيع الآخر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:08
المدينة – 5:11
الرياض – 4:42
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:19
المدينة – 3:17
الرياض – 2:49
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:44
المدينة – 5:41
الرياض – 5:13
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:14
المدينة – 7:11
الرياض – 6:43