عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 21 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:41 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:37 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:09 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 6 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:16المدينة – 5:20الرياض – 4:52○ موعد أذان الظهرمكة – 12:07المدينة – 12:08الرياض – 11:40○ موعد أذان العصرمكة – 3:16المدينة – 3:12الرياض – 2:44○ موعد أذان المغربمكة – 5:38المدينة – 5:34الرياض – 5:05○ موعد أذان العشاءمكة – 7:08المدينة – 7:04الرياض – 6:35