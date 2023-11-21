عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 21 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:41 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:37 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:09 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 6 جمادى الأولى الآخر
1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:16
المدينة – 5:20
الرياض – 4:52
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:07
المدينة – 12:08
الرياض – 11:40
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:12
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:38
المدينة – 5:34
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:08
المدينة – 7:04
الرياض – 6:35