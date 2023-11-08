عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 24 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 8 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:33 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:24. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:28 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:15 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 24 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 24 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:10المدينة – 5:13الرياض – 4:45○ موعد أذان الظهرمكة – 12:05المدينة – 12:06الرياض – 11:37○ موعد أذان العصرمكة – 3:18المدينة – 3:15الرياض – 2:47○ موعد أذان المغربمكة – 5:42المدينة – 5:38الرياض – 5:10○ موعد أذان العشاءمكة – 7:12المدينة – 7:08الرياض – 6:40