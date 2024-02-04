الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

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عاجل.. مواقيت الصلاة الأحد 23 رجب.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 23 رجب 1445 هجرية، الموافق 4 فبراير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 23 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:46 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 23 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:42
الرياض – 5:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:13
المدينة – 6:09
الرياض – 5:41
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:43
المدينة – 7:39
الرياض – 7:11

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