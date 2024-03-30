عاجل.. مواطن يخاطر بحياته ويعترض مركبة مسرعة لإنقاذ طفل (فيديو)

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بادر المواطن عبدالله مدلول العنزي، في عمل بطول وشجاعة فائقة لإنقاذ طفل من حادثة دهس على أحد الطرق في الخرج.



مواطن ينقذ طفل من حادثة دهس



الضرر في الحديد أهون



تعليق رواد مواقع التواصل



خاطر بحياته واعترض المركبة المسرعة وحرفها عنه بسيارته لتجنب دهسه.. فيديو يشعل مواقع التواصل لشاب سعودي ينقذ طفلاً من موت محقق#السعودية #العربية pic.twitter.com/nLFU3CQ9aT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 30, 2024

وظهر المواطن العنزي في المقطع، يقود مركبته على أحد الطرق، في الخرج، وفجأة لاحظ طفلا صغيرا يعبر الطريق وفي نفس اللحظة شاهد في المرآة مركبة مسرعة.وعلى الفور بادر المواطن العنزل لاعتراض المركبة المسرعة ليصطدم بها وينقذ الطفل الصغير في آخر لحظة.وقال العنزي في مقطع فيديو بعد تداول مقطع إنقاذه للطفل والذي وثقته كاميرات مراقبة في موقع الحادث: "إنه لم يفكر للحظة واحدة، ولم يتردد لإنقاذ الطفل"، مضيفا الضرر في الحديد أهون من إصابة الطفل الصغير.وقوبل سلوك المواطن العنزي استحسان وثناء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنوا على مبادرته وشجاعته لإنقاذ الطفل.