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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مواطن يخاطر بحياته ويعترض مركبة مسرعة لإنقاذ طفل (فيديو)

العنزل
مواطن ينقذ طفل في الخرج
أ أ
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بادر المواطن عبدالله مدلول العنزي، في عمل بطول وشجاعة فائقة لإنقاذ طفل من حادثة دهس على أحد الطرق في الخرج.

مواطن ينقذ طفل من حادثة دهساضافة اعلان

وظهر المواطن العنزي في المقطع، يقود مركبته على أحد الطرق، في الخرج، وفجأة لاحظ طفلا صغيرا يعبر الطريق وفي نفس اللحظة شاهد في المرآة مركبة مسرعة.
وعلى الفور بادر المواطن العنزل لاعتراض المركبة المسرعة ليصطدم بها وينقذ الطفل الصغير في آخر لحظة.

الضرر في الحديد أهون

وقال العنزي في مقطع فيديو بعد تداول مقطع إنقاذه للطفل والذي وثقته كاميرات مراقبة في موقع الحادث: "إنه لم يفكر للحظة واحدة، ولم يتردد لإنقاذ الطفل"، مضيفا الضرر في الحديد أهون من إصابة الطفل الصغير.

تعليق رواد مواقع التواصل 

وقوبل سلوك المواطن العنزي استحسان وثناء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنوا على مبادرته وشجاعته لإنقاذ الطفل.

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