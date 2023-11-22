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عاجل.. من اليوم وحتى الجمعة.. أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 6
أمطار غزيرة
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 دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.اضافة اعلان

أمطار رعدية بدءا من اليوم


يأتي ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل.
ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، ومناطق جازان وعسير والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

رياح مثيرة للأتربة


وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ومنطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح وحريملاء والدرعية وضرما ومنطقة تبوك.


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