عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1445

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تتيح وزارة التعليم، الاطلاع على نتائج الطلاب والطالبات في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، عبر منصة "مدرستي" فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة. اضافة اعلان





اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني



نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

