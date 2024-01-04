عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1445

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تتيح وزارة التعليم، الاطلاع على نتائج الطلاب والطالبات في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، عبر منصة "مدرستي" فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.
اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثانيوبدأت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ يوم الأحد في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى اليوم الخميس.
ونبهت وزارة التعليم على ضرورة الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التصحيح، فيما يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عنها عبر منصة "مدرستي"، باستخدام رقم الهوية الوطنية.
نتائج الطلاب عبر منصة مدرستيوفيما يلي خطوات الاطلاع على النتائج:
الدخول على منصة مدرستي (من هنا).
كتابة اسم الطالب ورقم الهوية الخاصة به.
الانتقال إلى الصفحة الرئيسة من المنصة.
انقر على زر النتائج.
تحديد الصف الدراسي للطالب.
ينقر الطالب على زر استخراج النتائج.
الدخول إلى منصة مدرستي
يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في الوقت نفسه.
دخول مدرستي عبر توكلناللدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.