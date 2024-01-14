عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

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تعد منصة "مدرستي" من أهم منصات التعليم عن بعد في المملكة، كما أنها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة المراحل التعليمية. اضافة اعلان





عودة الطلاب والطالبات والمعلمين للمدارس اليوم الأحد



خطوات تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي



كيف أسترجع كلمة مرور منصة مدرستي؟



طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي



