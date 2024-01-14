عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

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تعد منصة "مدرستي" من أهم منصات
التعليم عن بعد في المملكة، كما أنها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة
المراحل التعليمية.
عودة الطلاب والطالبات والمعلمين للمدارس
اليوم الأحدومع عودة الطلاب للمدارس، اليوم الأحد، تعود المنصة
لصدارة اهتمامات الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضًا، كونها البديل الرسمي
للدراسة الحضورية في حالة تعليقها.
ويحرص الطلاب وأولياء الأمور على التأكد من صحة البيانات والمعلومات الخاصة بدخول منصة "مدرستي" مع بداية الدراسة بعد نهاية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
خطوات تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي1ـ يقوم المواطن بالولوج على موقع منصة
مدرستي "من هنا".
2ـ القيام بالدخول على حساب مايكروسوفت المُسجل في الحساب.
3ـ إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.
4ـ التوجه إلى لوحة التحكم في حساب مايكروسوفت.
5ـ النقر على تغيير كلمة المرور، والذي يعد خيارًا متاحًا في إعدادات حساب منصة مدرستي.
6ـ إضافة كلمة المرور القديمة، ومن ثم يتم تعيين كلمة مرور جديدة للحساب.
7ـ إعادة كتابة كلمة المرور الجديدة للتأكيد عليها.
8ـ النقر على زر إرسال.
كيف أسترجع كلمة مرور منصة مدرستي؟تعمل منصة مدرستي على توفير كافة الخدمات
المهمة التي تساعد الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية، ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة
استعادة كلمة المرور من خلال الخطوات التالية:
ـ التوجه إلى موقع منصة مدرستي الرسمي (من هنا).
ـ النقر على خيار الدخول من خلال حساب مايكروسوفت.
ـ تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم في الحقل المخصص.
ـ يتم الضغط على زر التالي.
ـ يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.
ـ تدوين كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة والتي تتمثل في اسم المستخدم ورمز التحقق المرئي على الشاشة.
ـ الضغط على زر التالي، من ثم يقوم المواطن بتحديد الطريقة المناسبة لاستعادة حسابه.
ـ تعبئة باقي البيانات المطلوبة، وتتم استعادة الحساب بنجاح.
ـ يقوم المستخدم بعدها بتعيين كلمة مرور جديدة.
طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستييمكن لكافة عناصر العملية التعليمية إنشاء
حساب في منصة مدرستي عن طريق الخطوات التالية:
1ـ الدخول مباشرة إلى موقع منصة مدرستي (من هنا).
2ـ قم بالضغط على “العودة للمدارس” من القائمة المنسدلة.
3ـ اضغط على “تسجيل دخول جديد”.
4ـ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: رقم بطاقة الهوية، أو بطاقة الإقامة، رقم الجوال.
5ـ إنشاء كلمة سر (password) ومن ثم تأكيدها.
6ـ قم بالضغط على مربع “أنا لست برنامج روبوت”.
7ـ اضغط على “تحقق”، ثم قم بالتحقق من كافة البيانات التي تم إدخالها.
8ـ وأخيرًا قم بتأكيد الحساب.