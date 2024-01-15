عاجل.. منصة اعتماد توضح تفاصيل وخطوات خدمة الإركاب الحكومي

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كشفت منصة اعتماد، اليوم الإثنين، عن تفاصيل خدمة الإركاب الحكومي والتي تتيح حجز رحلات السفر إلكترونياً.
خدمة الإركاب الحكومي
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وقالت منصة اعتماد، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "بخطوات ميسرة تُمكن خدمة الإركاب الحكومي مستفيديها من حجز الرحلة وإصدار تذاكر السفر إلكترونيًا من خلال منصة اعتماد".
المستفيدون من الخدمة:أوضحت منصة اعتماد، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة لهذه الفئات:
- ابتعاث
- علاج
خطوات استخدام خدمة الإركاب الحكومي1- الدخول:
- دخول منسوبي القطاع العام على منصة اعتماد وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني
2- رفع الطلب
- رفع طلب أمر أركاب جديد
3- الموافقة
- موافقة الجهة الحكومية
4- حجز الرحلة
- أي يتم حجز الرحلة واستلام التذكرة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني