عاجل.. منصة اعتماد توضح تفاصيل وخطوات خدمة الإركاب الحكومي

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كشفت منصة اعتماد، اليوم الإثنين، عن تفاصيل خدمة الإركاب الحكومي والتي تتيح حجز رحلات السفر إلكترونياً.





خدمة الإركاب الحكومي اضافة اعلان



المستفيدون من الخدمة:



خطوات استخدام خدمة الإركاب الحكومي



وقالت منصة اعتماد، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "بخطوات ميسرة تُمكن خدمة الإركاب الحكومي مستفيديها من حجز الرحلة وإصدار تذاكر السفر إلكترونيًا من خلال منصة اعتماد".أوضحت منصة اعتماد، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة لهذه الفئات:- ابتعاث- علاج1- الدخول:- دخول منسوبي القطاع العام على منصة اعتماد وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني2- رفع الطلب- رفع طلب أمر أركاب جديد3- الموافقة- موافقة الجهة الحكومية4- حجز الرحلة- أي يتم حجز الرحلة واستلام التذكرة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني