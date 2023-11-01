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عاجل.. مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة

ريالات سعودية
مكافأة ضخمة لمن يساعد في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية
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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، مكافأة تشجيعية كبيرة لمن يساعد في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.اضافة اعلان
واشترطت الوزارة ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50.000) خمسين ألف ريال، وبحدٍ أدنى ألف ريال.

شروط المكافأة

وحددت الوزارة شروط الحصول على المكافأة، والتي تتمثل في الآتي:
1 - أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
2 - ألا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلّغ عنها.
3 - ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها.
4 - ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها.
5 - أن يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية.
6 - لا تُستحق إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.

حماية سرية البلاغات

وأكدت الوزارة على ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ.
ويحق للوزارة عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم.
وأشارت إلى أن طريقة التبليغ عن المخالفات تكون عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض.
يتضمن نموذج البلاغ على الأقل المعلومات الآتية مثل بيانات المبلغ: (اسمه، رقم التواصل رقم الهوية)، ومكان المخالفة وعنوانها، ونوع المخالفة، المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.

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