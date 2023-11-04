الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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عاجل .. مفقود بالقرب من رفحاء .. وفريق إنجاد يتحرك لإنقاذه

فريق إنجاد
إنجاد
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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية يستقل مركبة من نوع لاندكروزر.

بلاغات المفقودين:

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في سياق متصل، تتعدد بلاغات المفقودين والعالقين كل يوم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وينجح فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ في العثور على الكثير من هذه الحالات إلا أنه لا يستطيع العثور على البعض الآخر.

اختفاء شابين بالخرج والحائر

 

ومنذ خمسة أشهر، يسود الغموض اختفاء شابين بالخرج والحائر، فيما عثر على مركبتيهما، أحدهما فقد بتاريخ 1444/12/25 والآخر مطلع العام الهجري الحالي، وتحديدًا في 1445/1/9، ومنذ ذلك الوقت لا زال البحث جاريًا عنهما.

17 بلاغًا لمفقودين

 

وأعلن فيه فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ تلقيه 17 بلاغًا لمفقودين بمختلف مناطق المملكة خلال شهر، عثر على عدد 3 مفقودين متوفين بالرياض وشرورة/ نجران.

وعثر على 4 مفقودين بصحة جيدة، ولا زال البحث جاريًا عن 10 مفقودين.

107 بلاغات في اليوم الواحد

 

فيما تلقى الفريق 2878 بلاغًا لمركبات عالقة داخل رمال الصحاري والأودية والشعاب وعدد من المناطق الجبلية الوعرة بمعدل 107 بلاغات في اليوم الواحد.


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