عاجل.. مفاجأة عن أسعار تذاكر الطيران خاصة الرحلات الداخلية (تفاصيل)

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تسعى المملكة إلى تعظيم تأثير قطاع النقل الجوي لتحقيق أهداف إستراتيجية الطيران الوطنية.



ويأتي هذا ما أكد عليه ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال شهادته وإشادته بهذه التحولات الجوهرية في صناعة النقل الجوي في المملكة. اضافة اعلان



وفي تفاصيل ذكرتها "عكاظ"، قال والش:" يرحب اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بالنهج الاستباقي الذي تتبعه الهيئة العامة للطيران المدني في التعامل مع أصحاب المصلحة في صناعة النقل الجوي للمساعدة في صياغة وتحديث لوائح الطيران الجديدة في المملكة".





لائحة الهيئة العامة للطيران:



أسعار تذاكر الطيران:



وفي هذه اللائحة تبني الهيئة العامة للطيران المدني ضوابط تضمن:1-مراقبة أسعار تذاكر الطيران.2- قدرة الركاب على الاستفادة من الرحلات الداخلية، لحمايتهم من السلوكيات المناهضة للمنافسة.وتؤمن الهيئة العامة للطيران المدني أن حماية المسافرين جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها، وذلك وفقاً لتلك الرؤية فإن تنظيم ومراقبة أسعار التذاكر، سيمكّن الهيئة العامة للطيران المدني من:-حماية المسافرين من الارتفاع المفرط والتمييز في الأسعار.- ممارسات التسعير غير العادلة.- يضمن هذا أن تظل أسعار تذاكر الطيران وخاصة للرحلات الداخلية بأسعار منطقية لشريحة واسعة من المسافرين.وأوضح المقال الذي نشرته عكاظ أنه في ضوء ذلك وجود ضوابط تضمن مراقبة أسعار تذاكر الطيران من قِبل الجهات التشريعية والتنظيمية سيقود حتماً إلى استقرار أسعار التذاكر والحد من التقلبات غير المنضبطة.كما أن تعزيز سوق طيران مستقر هذا يعني تمكين والسماح للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء، للتخطيط لسفرهم وعملياتهم بشكل أكثر فعالية.يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت هذا الأسبوع اللائحة الاقتصادية الجديدة لخدمات النقل الجوي.وتعد اللائحة نقلة نوعية في تاريخ النقل الجوي بكافة مستوياته، ولم تستثن هذه اللائحة أي قطاع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الطيران.كما جاءت اللائحة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية متزامنة مع التحولات الاقتصادية التي تعيشها المملكة.