عاجل.. مفاجأة بشأن صدارة المملكة للخطوط الجوية وأسعار تذاكر 2024

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كشف تصنيف لشركة تحليلات بيانات صناعة الطيران "سيريوم" تصدر الخطوط الجوية السعودية في مركز متقدم نسبيا بين شركات العالم في تصنيف الأكثر التزاما بالمواعيد خلال عام 2023. اضافة اعلان





السعودية أكثر التزاما بمواعيد الرحلات الجوية:



35 مليون رحلة جوية:



معايير سيريوم:



واستندت شركة تحليلات بيانات صناعة الطيران "سيريوم" في تصنيفها إلى أكثر من 600 مصدر عن بيانات الرحلات الجوية.وبحسب "الوطن" فقد حققت المملكة وفقا للتصنيف التزاما بـ81.29% من رحلاتها، فيما يُعرف بمفهوم "الوقت المحدد" وهو وصول الرحلات الجوية خلال 14 دقيقة و59 ثانية من الوقت المقرر من قِبل شركة الطيران.وأوضحت أن المملكة حلّت إلى جانب "القطرية" فقط من شركات الطيران العربية ضمن قائمة الشركات الـ10 الأولى التزاما بالمواعيد، وهي القائمة التي تصدرتها شركة "أفيانكا إيرلاينز" الكولومبية في صدارة قائمة شركات الطيران الأكثر التزامًا في المواعيد.وفي التفاصيل تعتمد "سيريوم" كذلك على تحليل بيانات الطيران، لجمع المعلومات عن أكثر من 35 مليون رحلة جوية سنويا، بما يتضمن المواعيد المحددة وأساطيل الخطوط الجوية والمطارات.أيضا تعتمد على تحديد نسبة الالتزام بمواعيد الوصول المحددة والمنشورة من قِبل شركة الطيران نفسها، حيث تعد "سيريوم" الوصول خلال 14 دقيقة و59 ثانية من الموعد المحدد التزاما به.وتعتمد سيريوم للتصنيف ليس فقط على الموعد، بل كذلك على:1-اختلاف حجم الخطوط الجوية ونماذج تشغيلها.2- اعتبار القدرة الاستيعابية للركاب.3- عدد المناطق التي تخدمها شركة الطيران.ولأجل أن تتأهل شركة الطيران إلى التصنيف العالمي يجب أن تخدم 3 مناطق دولية أو أكثر يوميا.أسعار التذاكر:تفوق بعض الشركات في الالتزام بالمواعيد ربما يسهم في زيادة الإقبال على تذاكرها، وهو عامل مؤثر إلى جانب عوامل أخرى عدة، من بينها الأسعار.وبحسب التوقعات للأسعار في العام الجاري، فإنه من المتوقع أن يشهد 2024 اتجاها نحو بعض الانخفاض في أسعار التذاكر على مستوى العالم ككل.يأتي هذا بعدما شهدت تذاكر الطيران ارتفاعات كبيرة خلال 2023 بالنظر إلى زيادة الطلب على السفر، وذلك بعد فترة جائحة كورونا.وبحسب بيانات نشرتها الفاينشال البريطانية، فقد كان هناك ارتفاع في متوسط أسعار تذاكر الطيران على أكثر من 600 مسار بمعدل سنوي 2.1% في سبتمبر الماضي.