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عاجل.. "معيض اليامي" يروي تفاصيل عمله البطولي لإنقاذ عائلة من حريق شب بمنزلهم في الدمام

معيض اليامي
معيض اليامي
أ أ
روى المواطن معيض اليامي تفاصيل عمله البطولي، الذي قام به لأجل إنقاذ عائلة من حريق  شبّ بمنزلهم في الدمام.

إنقاذ عائلة من حريق في الدمام:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته صحيفة اليوم، فقد استغاثة امرأة وأولادها من داخل المنزل، حيث قام بالصعود على الفور إلى الدور الثاني وأخرج من كان به.

وأوضح أنه قام بكسر الباب، حتى يتمكن من إخراج من بالداخل، وعقب نجاحه في إنقاذ العائلة، شعر باختناق وسقط على الأرض.

شاب ينقذ عائلة:


وأمس تداول نشطاء على منصة "إكس"،  مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ شاب لعائلة من النيران بعد اندلاع حريق في منزلهم.


وأظهر الفيديو الشاب، وهو يقوم بضرب الباب بقدمه حتى يفتح الباب، حيث كان الدخان الكثيف يغطي المكان والنيران تمسك في أثاث الغرفة.

وعقب اقتحام الشاب، تمكنت الأسرة التي كان من بينها أطفال، من الخروج بعدما حاصرتهم النيران وأغلق عليهم الباب.

وأوضح  مغردون أن الشاب تعرض للإصابة وتم تنويمه في المستشفى، بعد نجاحه من إنقاذ العائلة من موت محقق.

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