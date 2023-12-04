عاجل.. مستشار قانوني: عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN بالمملكة (فيديو)

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يلجأ بعض الناس إلى استخدام برامج (VPN)، وهي شبكة خاصة افتراضية، تغطي استعمال شبكات عامة أو خاصّة لإنشاء مجموعة من المُستخدمين المفصولين عن بقية مُستخدمي الشبكة. اضافة اعلان

ويصبح أعضاء هذه المجموعة قادرين على الاتصال فيما بينهم وكأنهم في شبكة خاصّة، ومن الممكن تحسين هذا الفصل باستعمال تقنيات أخرى لتأمين الاتصال.





عقوبة الشخص المستخدم لبرامج (VPN)



pic.twitter.com/nSJSacmbtF #الإخبارية فيديو | المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي: قد توجه للشخص المستخدم للـ VPN تهمة الانضمام إلى منظمات إرهابية والمساس بالأمن الوطني ويحاكم على ذلك #نشرة_النهار December 3, 2023

التهمة التي يواجهها الموظف



وفي هذا الإطار، كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، عن عقوبة الشخص المستخدم لبرامج (VPN).وقال في مقابلة مع فضائية "الإخبارية": "نصت المادة الثالثة وتحديدًا الفقرة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأن الدخول غير المشروع يدخل من ضمنها استخدام VPN".وأوضج أن "العقوبة تصل للسجن سنة وغرامة 500 ألف ريال في الحق العام ما لم يكن هناك أضرار في الحق الخاص، مثل منشأة تضررت من موظف خاص بها، أو تسبب هذا الموظف باختراق البيانات الخاصة به، ففي مثل هذه الحالة تزداد العقوبة، وقد ترتقي العقوبة لجريمة تمس الأمن الوطني".وبين المستشار القانوني الرحلة التي يمر بها الشخص إذا كان موظفًا في إحدى الوزارات واخترق شبكة العمل وسرّب البيانات، بأنه "سيكون من ضمن تشكيل أو تنظيم قام بصناعة ثغرة إلكترونية لهم ليقوموا باختراق ودخول وسرقة هذه البيانات واستخدامها وبيعها من خلال الشبكة المعلوماتية، وبالتالي فقد أصبح شريكًا في تشكيل عصابي من خلال استخدامه لـ VPN".