عاجل.. مركبات وسط سيول بتبوك .. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" سيولا تجرف سيارة، بعد هطول الأمطار الغزيرة في تبوك.





سيول جارفة بتبوك:

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تحذير من الوطني للأرصاد:

أمطار متوسطة:

أمطار على حائل

ويظهر أيضا مقطع الفيديو الذي تم تداوله سقوط شخصين وسط السيول، بينما يحاول 3 أشخاص من ركابها الوقوف أعلى سقف السيارة للنجاة بأنفسهم من الغرق.ووثق مقطع الفيديو انجراف السيارة وسط مياه الأمطار الغزيرة، وسقط شخص من أعلى السيارة وسط السيول وبعد ثواني سقط شخص آخر.كما يظهر تجمع بعض الأشخاص حول مجرى السيل ولم يتمكنوا من إنقاذ الركاب والسيارة.وقبل ساعات أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة تبوك يشمل "تيماء"، محذرا من أمطار غزيرة.رياح شديدة:وقال إن هناك بعض التغيرات المصاحبة ومنها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وارتفاعاً في الأمواج وصواعق رعدية، على محافظة ينبع.وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.وفي وقت سابق، هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.