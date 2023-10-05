عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

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أعلنت
المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق
هائل.
حريق
ضخم في الطائفوأوضحت
أن فرق الإنقاذ بالطائف تحركت مسرعة في محاولات للسيطرة على حريق ضخم في قرى الشطبات
والشرمان.
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الدفاع
المدني يدعو الأهالي لإخلاء المنازلوأكدت
أن الحماية المدنية دعت الأهالي والسكان لإخلاء المنازل المحيطة بمكان الحريق، حتى
يتم السيطرة عليه سريعًا وحفاظًا على سلامة الجميع.
#الدفاع_المدني يباشر حريق هائل ويدعو إخلاء المنازل في #ثقيف ب #الطايف قرى الشطبات والشرمان— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 5, 2023
اللهم بردا وسلاما #الطايف_الان pic.twitter.com/jOCafBayb2