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عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

قفغ فق
جريق الطائف
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.

حريق ضخم في الطائفاضافة اعلان

وأوضحت أن فرق الإنقاذ بالطائف تحركت مسرعة في محاولات للسيطرة على حريق ضخم في قرى الشطبات والشرمان.

الدفاع المدني يدعو الأهالي لإخلاء المنازل

وأكدت أن الحماية المدنية دعت الأهالي والسكان لإخلاء المنازل المحيطة بمكان الحريق، حتى يتم السيطرة عليه سريعًا وحفاظًا على سلامة الجميع.

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