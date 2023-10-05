عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.





حريق ضخم في الطائف اضافة اعلان



الدفاع المدني يدعو الأهالي لإخلاء المنازل



وأوضحت أن فرق الإنقاذ بالطائف تحركت مسرعة في محاولات للسيطرة على حريق ضخم في قرى الشطبات والشرمان.وأكدت أن الحماية المدنية دعت الأهالي والسكان لإخلاء المنازل المحيطة بمكان الحريق، حتى يتم السيطرة عليه سريعًا وحفاظًا على سلامة الجميع.