عاجل.. مداهمة منازل شعبية وإتلاف 5 آلاف كجم مواد غذائية فاسدة بالرياض

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أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالرياض، أمس الاثنين، عن ضبط عمالة مخالفة حولت منزلين شعبيين إلى مواقع لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر، وتصنيع منتجات التبغ. اضافة اعلان





جهود غرفة العمليات المشتركة



إغلاق محلات وضبط عمالة مخالفة



بمتابعة سمو نائب أمير المنطقة، وامتدادًا لدورنا في الحفاظ على بيئة #الرياض آمنة وصحية..



غرفة العمليات المشتركة تضبط منشآت تجارية مخالفة، منازل شعبية حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لتخزين الأغذية وتصنيع منتجات التبغ، وأعمالنا متواصلة لمعالجة أوضاع أحياء وسط #الرياض ✨ pic.twitter.com/JhM3x5OK6j — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 29, 2024

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي أن غرفة العمليات المشتركة نفذت ضمن أعمالها الدورية في نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، حملة ميدانية، ضبطت من خلالها 27 عاملًا مخالفًا.كما تم ضبط 4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات، فيما عالجت عددًا من المخالفات، في عمل تكاملي بمشاركة 15 جهة حكومية وخدمية.كما نتج عن الحملة أغلاق محال تجارية مخالفة، إتلاف 5055 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام من المواقع المضبوطة، مصادرة 4600 كيلوجرام من الخضار والفواكه سُلمت للجمعيات الخيرية، وإزالة 180 مبسطًا لباعة جائلين.يأتي ذلك ضمن جهود غرفة العمليات المشتركة، المستمرة في تحسين أوضاع أحياء وسط الرياض، ورفع معدلات الامتثال فيها.يشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على معالجة أوضاع أحياء وسط الرياض، وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها، من خلال الرقابة الدورية، تحسينًا للمشهد الحضري والحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.