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ضبط عمالة مخالفة

عاجل.. مداهمة منازل شعبية وإتلاف 5 آلاف كجم مواد غذائية فاسدة بالرياض

عمالة ومنتجات فاسدة
أغذية فاسدة
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أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالرياض، أمس الاثنين، عن ضبط عمالة مخالفة حولت منزلين شعبيين إلى مواقع لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر، وتصنيع منتجات التبغ.اضافة اعلان

جهود غرفة العمليات المشتركة


وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي أن غرفة العمليات المشتركة نفذت ضمن أعمالها الدورية في نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، حملة ميدانية، ضبطت من خلالها 27 عاملًا مخالفًا.
كما تم ضبط 4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات، فيما عالجت عددًا من المخالفات، في عمل تكاملي بمشاركة 15 جهة حكومية وخدمية.

إغلاق محلات وضبط عمالة مخالفة


كما نتج عن الحملة أغلاق محال تجارية مخالفة، إتلاف 5055 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام من المواقع المضبوطة، مصادرة 4600 كيلوجرام من الخضار والفواكه سُلمت للجمعيات الخيرية، وإزالة 180 مبسطًا لباعة جائلين.

يأتي ذلك ضمن جهود غرفة العمليات المشتركة، المستمرة في تحسين أوضاع أحياء وسط الرياض، ورفع معدلات الامتثال فيها.
يشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على معالجة أوضاع أحياء وسط الرياض، وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها، من خلال الرقابة الدورية، تحسينًا للمشهد الحضري والحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.

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