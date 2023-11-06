عاجل.. مداهمة مفاجئة لمستودع في جدة وهذا ما تم العثور عليه

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أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة , بمشاركة الجهات المعنية عن ضبط مستودع غير مرخص بمنطقة الخمرة جنوب المحافظة, جرى استغلاله لإنتاج التبغ بمسميات تجارية.





جولات رقابية متواصلة

رصد الظواهر السلبية

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وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مستودع كان مخصصا كمعمل للحدادة، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في إنتاج وعمل منتجات التبغ والزيوت العطرية وتعبئتها تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث جرى إتلاف 133 طنًا من التبغ وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.وأكدت مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.

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وقبل ساعات قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.