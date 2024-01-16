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عاجل.. "مخاطر أمنية".. آل الشيخ يكشف سر إغلاق مصلى النساء ببعض المساجد (فيديو)

وزير الشئون الاسلامية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
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كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن سبب إغلاق مصلى النساء في بعض المساجد.اضافة اعلان

أسباب إغلاق مصلى النساء بالمساجد

وقال ردًا على سؤال في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية" حول أسباب إغلاق مصلى النساء بالمساجد، إن هناك بعض الأشياء التي تُمارس فيه وتمثل خطرًا حتى على النساء.
وأشار إلى أنه يتم فتح مصلى النساء في رمضان وغيره، لافتًا إلى أن بعض المساجد تغلقها لأسباب أمنية، "خوفًا على النساء أنفسهن".
وشرح الوزير، أسباب قرار الإغلاق إلى الخوف من تعرض النساء للترويع في حال تعرضهن لهجوم من شخص معتوه، لافتًا إلى أنه في إحدى السنوات تسلل لص إلى مصلى النساء واستولى على حقائب النساء، بما فيها من محتويات.
 

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