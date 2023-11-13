عاجل.. محظورات إدارة أموال جرائم غسل الأموال (تفاصيل)

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طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مشروع نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، وذلك عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم بشأنه. اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى:

. حفظ الأموال بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال التنمية المستدامة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

. تنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة.

. ضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة.





كيفية إدارة الأموال المحجوزة والمجمدة في جرائم غسل الأموال



إدارة الأموال المحجوزة والمجمدة



حصيلة الهيئة من استثمار الأموال



3 محظورات على موظفي الهيئة



حظر إفشاء المعلومات



متى ينتهي دور الهيئة؟



الأموال المصادرة



وتباشر الهيئة إدارة الأموال المحجوزة والمجمدة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما فيها جرائم الفساد وفقًا لأحكام النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك:وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها.التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في الهيئة.تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بقرار من المجلس.وتقوم الهيئة بإدارة أموال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد التي تم تجميدها أو حجزها؛ بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الآتي:حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان يسارع إليها التلف أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها.رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها.القيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.ما تحدده اللائحة من أشكال أخرى لذلك.وتستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز (20%) من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها.وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها.وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد. وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة.ويحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، عند مباشرة أعمالهم الآتي:قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر.استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.يحظر إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.وينتهي دور الهيئة بإدارة الأموال المعهودة إليها في الحالات الآتية:رفع التجميد عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة.رفع الحجز التحفظي عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة.وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية على ألا يقل ذلك عن (60) يوم وفق إجراءات تحددها اللائحة.وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة مائة وثمانين (180) يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة.وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.