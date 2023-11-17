عاجل.. مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين

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أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضوابط العمل لمنسوبي المؤسسات والهيئات العامة خارج أوقات الدوام الرسمي، وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين. اضافة اعلان





4 شروط



ووافق المجلس لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، على العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي:- أن يكون التكليف وفقًا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.- أن تضع كل جهة ضوابط - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.