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عاجل.. مجلس الوزراء: تمديد حساب المواطن واستمرار الدعم الإضافي يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بالمواطنين

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خادم الحرمين
أ أ
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ثمن مجلس الوزراء قرار خادم الحرمين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م).اضافة اعلان
وأكد أن القرار يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
كما وافق على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة سمو #ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: سمو وزير الطاقة، وسمو وزير الخارجية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي مبعوث شؤون المناخ، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومعالي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي، المستشار بالديوان الملكي، ومعالي الأستاذ / عبد العزيز بن إسماعيل طرابزوني المستشار بالديوان الملكي أميناً للمجلس.

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