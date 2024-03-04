عاجل.. مجانًا لهؤلاء.. إطلاق خدمة "تراخيص مواقف السيارات المدفوعة"

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، التي تهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما ينعكس إيجابًا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري في مدن المملكة، والحد من التأثير السلبي على حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.





اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة



أنواع مواقف السيارات



اشتراطات على أصحاب المواقف المدفوعة

