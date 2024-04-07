الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. متى يعود الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر؟

الدراسة في رمضان - الفصل الدراسي الثالث
الطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة في 5 شوال
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من المقرر أن يعود الطلاب والطالبات للانتظام في مقاعد الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومدتها 17 يومًا. اضافة اعلان
وتستمر الإجازة من الخميس 18/ 9/ 1445هـ، الموافق 27/ 3/ 2024م إلى الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.
وبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث

وأعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات، على النحو التالي: 

- بداية اختبارات منتصف الفصل

1445/10/12هـ الموافق 21/4/2024م.

- بداية الاختبارات العملية والشفهية

1445/11/20هـ الموافق 28/5/2024م.

- بداية الاختبارات النهائية التحريرية

1445/11/27هـ الموافق 4/6/2024م.

نهاية العام الدراسي 1445 هـ

وينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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