عاجل.. متى يعود الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر؟

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من المقرر أن يعود الطلاب والطالبات للانتظام في مقاعد الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومدتها 17 يومًا.

وتستمر الإجازة من الخميس 18/ 9/ 1445هـ، الموافق 27/ 3/ 2024م إلى الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.

وبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.





مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث



- بداية اختبارات منتصف الفصل



- بداية الاختبارات العملية والشفهية



- بداية الاختبارات النهائية التحريرية



نهاية العام الدراسي 1445 هـ



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وأعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات، على النحو التالي:1445/10/12هـ الموافق 21/4/2024م.1445/11/20هـ الموافق 28/5/2024م.1445/11/27هـ الموافق 4/6/2024م.وينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.