عاجل.. متحدث الأرصاد" يتوقع طقس المملكة خلال شهر رمضان

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توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، طقس المملكة خلال شهر رمضان، بأنه سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا نهارًا.





توقعات طقس رمضان مع فصل الربيع



استمرار التذبذب والتغير في درجات الحرارة

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هطول الأمطار المتكررة هي سمة فصل الربيع، مع هبوب رياح نشطة، وفي رمضان يكون الجو حارًا بالنهار، معتدلاً عصرًا، باردًا ليلًا.







متحدث الأرصاد يكشف مفاجأة بشأن طقس ومناخ المملكة



وأشار إلى أنه مع قرب انتهاء الشتاء وبداية الربيع حيث التخلي تدريجيًا عن الملابس الشتوية، فإن مرحلة التذبذب والتغير في درجات الحرارة مستمرة خلال مارس.وأضاف أن ما يتبقى من فصل الربيع من المتوقع أن يبقى متقلبًا برياح مثيرة للأتربة، مع توقعات بتساقط كميات متفاوتة من الأمطار.في الوقت نفسه، كشف القحطاني، أن جملة "حار صيفًا بارد شتاءً"، التي تم تدريسها في المقررات التعليمية، لم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا لمناخ المملكة.وأكد أن هذه المعلومة لم تعد تعبر عن أجواء المملكة وطقسها الحالي وجغرافيتها المختلفة، وأنه لا يمكن تعميمها على جميع مناطقها، ما يجعل تحديثها أمرًا مُلحًّا.