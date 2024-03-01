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عاجل.. متحدث الأرصاد" يتوقع طقس المملكة خلال شهر رمضان

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متحدث الأرصاد
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توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، طقس المملكة خلال شهر رمضان، بأنه سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا نهارًا.اضافة اعلان

توقعات طقس رمضان مع فصل الربيع

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هطول الأمطار المتكررة هي سمة فصل الربيع، مع هبوب رياح نشطة، وفي رمضان يكون الجو حارًا بالنهار، معتدلاً عصرًا، باردًا ليلًا.

استمرار التذبذب والتغير في درجات الحرارة



 وأشار إلى أنه مع قرب انتهاء الشتاء وبداية الربيع حيث التخلي تدريجيًا عن الملابس الشتوية، فإن مرحلة التذبذب والتغير في درجات الحرارة مستمرة خلال مارس.
وأضاف أن ما يتبقى من فصل الربيع من المتوقع أن يبقى متقلبًا برياح مثيرة للأتربة، مع توقعات بتساقط كميات متفاوتة من الأمطار.

متحدث الأرصاد يكشف مفاجأة بشأن طقس ومناخ المملكة

في الوقت نفسه، كشف القحطاني، أن جملة "حار صيفًا بارد شتاءً"، التي تم تدريسها في المقررات التعليمية، لم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا لمناخ المملكة.
وأكد أن هذه المعلومة لم تعد تعبر عن أجواء المملكة وطقسها الحالي وجغرافيتها المختلفة، وأنه لا يمكن تعميمها على جميع مناطقها، ما يجعل تحديثها أمرًا مُلحًّا.

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