عاجل.. متحدث الأرصاد" يتوقع طقس المملكة خلال شهر رمضان

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توقع
المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، طقس المملكة خلال شهر رمضان، بأنه سيكون بمشيئة الله
تعالى حارًا نهارًا.
توقعات
طقس رمضان مع فصل الربيعوأوضح
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هطول الأمطار المتكررة هي سمة فصل الربيع،
مع هبوب رياح نشطة، وفي رمضان يكون الجو حارًا بالنهار، معتدلاً عصرًا، باردًا ليلًا.
استمرار التذبذب والتغير في درجات الحرارة
وأضاف أن ما يتبقى من فصل الربيع من المتوقع أن يبقى متقلبًا برياح مثيرة للأتربة، مع توقعات بتساقط كميات متفاوتة من الأمطار.
متحدث الأرصاد يكشف مفاجأة بشأن طقس ومناخ المملكةفي الوقت نفسه، كشف القحطاني، أن جملة "حار صيفًا بارد
شتاءً"، التي تم تدريسها في المقررات التعليمية، لم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا
لمناخ المملكة.
وأكد أن هذه المعلومة لم تعد تعبر عن أجواء المملكة وطقسها الحالي وجغرافيتها المختلفة، وأنه لا يمكن تعميمها على جميع مناطقها، ما يجعل تحديثها أمرًا مُلحًّا.