عاجل.. ما حقيقة تعرض طالبة سعودية للاعتداء اللفظي والجسدي في أمريكا؟ سفارة المملكة توضح

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أوضحت السفارة السعودية في أمريكا والقنصلية العامة في هيوستن، حقيقة تعرض طالبة سعودية للاعتداء اللفظي والجسدي في أمريكا.

حقيقة الاعتداء العنصري على طالبة سعودية في أمريكا

وقالت: إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وعدد من المعرفات على منصة "إكس"، بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو لاعتداء لفظي وجسدي ذي دوافع عنصرية. اضافة اعلان

وإشارة إلى ما تمت الإشارة إليه بأن الضحية هي مواطنة سعودية، وبمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية، لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية.





هل تعرضت مواطنة للاعتداء اللفظي والجسدي في أمريكا



السفارة تتابع الموضوع باهتمام للتثبت من حقيقة الحادثة



وتابعت السفارة: كما لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار اليها.وأشارت السفارة والقنصلية العامة عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أنها ستستمر بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة.وأكدت السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة.