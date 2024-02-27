عاجل.. مافيا العمالة المنزلية قبل رمضان.. انتبه لطرق الاحتيال!

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مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد الإقبال على الاستعانة بالعمالة المنزلية في كثير من البيوت بالمملكة، حيث تزداد الأعباء المنزلية خلال شهر الصيام.

غير أن معدومي الضمير يستغل حاجة البعض الشديدة إلى عاملة منزلية في هذا الوقت من العام ويقوم بالاحتيال عليهم، وسلب أموالهم من خلال الإعلانات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.





طرق الاحتيال



منصة مساند



ماذا تقدم المنصة؟



خدمة معروفة



إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة



التأشيرات البديلة (التعويضية)



التأشيرات لذوي الإعاقة



نقل خدمات العمالة المنزلية



نظام الشكاوى الإلكتروني



السجن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال



ويزعم هؤلاء المحتالون، أنهم مسوّقون ويملكون مكاتب استقدام لجلب عاملات للمنازل، عبر إعلاناتهم المضللة ويحددون أسعارًا جاذبة ومغرية لا تتجاوز 1000 ريال.ويعمل هؤلاء على استخدام أرقام لا تمت لهم باي صلة ويستعينون بروابط متغيرة، حتى لا يفتضح أمرهم من جانب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تحجب الروابط الوهمية.ومع تقديم عروض مغرية، يقبل الضحية عادة بها، وتسير الأمور وفق الإجراءات المعتادة، حيث يطلب مكتب الاستقدام المزعوم، تجربة العاملة لبضعة أيام دون دفع أي أموال.وبعد أيام من العمل ورضا الضحية، يطلب منه تحويل المبلغ المتفق، لكن المفاجأة تكمن في هروب العاملة بعد أيام وربما ساعات فقط، وحينما يتصل على هاتف الوسيط يتلقى إشعارًا بأن "الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة مؤقتًا" أو "أن الرقم المطلوب غير موجود".ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، فإن طرق النصب والاحتيال لا تتوقف عند هذا الحد في استقدام عاملات المنازل.إذ تنتشر إعلانات توهم باستقدام عمالة منزلية تحت مسمى زيارة شخصية، ومن خلالها يدعون قدرتهم على الاستقدام في غضون أيام قليلة وبعد الدفع يختفون.بدورها، أطلقت وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.وتوفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.رحلة الاستقدام الموحدةبخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيهم حتى وصولهم إلى المملكة؟استقدم عاملة منزلية من فلبين، سريلانكا أو كينيا محددة من قبلكم بتكلفة منخفضة وتوفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.خدمة تتيح لأصحاب النشاطات التالية: المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين والاسطبلات إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من ضمن المهن المتاحة.إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم للمملكة.تمكين ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة.أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء.تتيح المنصة رفع الشكاوى أو الملاحظات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.من جانبها، حذرت المديرية العامة للجوازات، من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.وأوضحت، أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال، إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً، أو بالعقوبتين معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيّد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.