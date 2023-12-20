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عاجل.. لليوم الثاني على التوالي .. طريف تسجل 1 درجة مئوية

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
طريف تسجل 1 درجة مئوية- ارشيف الصور
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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, لليوم الثاني على التوالي وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.اضافة اعلان

الفرصة لا تزال مهيأة لتكون الضباب:


وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة جازان، وتشمل" فرسان".
2 - منطقة عسير، وتشمل "تثليث والبراك والفحمة".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والخرمة والمويه ورنية والشعيبة".

الحالة المطرية تستمر حتى السادسة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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