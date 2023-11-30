الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل الحافلة .. وفاة 4 طالبات في حادث مروع بالجبيل

حادث سيارة
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توفيت 4 طالبات إثر حادث مروري مروع، وقع ظهر (الأربعاء) في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية.
فيما يرقد أحد الشباب بالعناية المركزة، نتيجة تأثرة بإصابات من الحادث المروري.اضافة اعلان

شهود عيان

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع عند إحدى الإشارات الضوئية عند عودة الحافلة المدرسية من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن، ووقع التصادم مع إحدى السيارات التي يقودها الشاب عند الإشارة الضوئية، وفق عكاظ.
وعلى الفور هرعت فرق من الدفاع المدني والمرور والأمن الصناعي والهلال الأحمر لمباشرة الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية.


وفي واقعة منفصلة، كانت كاميرا مراقبة لإحدى المركبات ،التقطت تعرض سيارة " جيب " لحادث تصادم بمركبة أخرى على طريق سريع، بسبب اختلال عجلة القيادة .

انقلاب جيب:


ويظهر مقطع الفيديو قائد السيارة الجيب وهو يسير بسرعة على طريق سريع وعندما حاول السير على جانب الطريق أثناء مرور سيارة خلفه ، اختلت عجلة القيادة واصطدم بها .


وتسبب اختلال عجلة القيادة في  انقلاب المركبة على جانبها وسط الطريق بطريقة مروعة.

انقلاب سيارة في الرياض:


وفي مقطع فيديو سابق، تداوله  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق أيضا لحظة انقلاب سيارة عدة مرات بسبب التفحيط على أحد الطرق  في العاصمة الرياض.


ووثق مقطع الفيديو الذي تم تداوله قدوم السيارة بسرعة عالية وسط اصطفاف عدداً من السيارات الأخرى على جانبي الطريق ثم قام قائدها بالتفحيط.

وعلى ما يبدو لم يتمكن قائد السيارة من السيطرة عليها، لتنقلب عدة مرات على الطريق ويتصاعد منها الدخان، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وشوهدت السيارة وهي محطمة بسبب قوة الحادث، ولكنها لا تزال تعمل وتسير، حيث قادها أحد الأشخاص بعد الانقلاب.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
1:17 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

الخميس 16 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

Capture
12:16 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أمطار الخريف تحول سهول عسير إلى اللون الأخضر

وزارة الدفاع
12:01 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم ينتهي اليوم .. وظائف شاغرة بالدفاع الجوي

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت

اقرأ أيضا

عاجل.. لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بالمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية

وزير الخارجية: الاحتلال ينتهك القوانين في ظل غياب المحاسبة الدولية

عاجل.. في اللحظة الأخيرة.. توقيف منتحل بمطار الملك عبد العزيز في جدة

"البيئة" تكشف عن مشاريع منجزة للمياه في جازان بتكلفة تصل 18 مليار ريال

عاجل.. عشرات الوظائف بالحرس الوطني لحملة الثانوية فأعلى بـ 5 مدن في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

برنامج ريف 7:55 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

برنامج ريف يوضح القطاعات المستهدفة بالدعم في 4 مدن بالشرقية

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
6:57 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

هل يمكن الخروج من المنافذ البرية برخصة قيادة منتهية؟

النيابة العامة
6:39 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

حتى بعد انتهاء خدمته .. "النيابة العامة" تحذر الموظف العام من هذه المخالفة

تكريم الفائزين في مسابقات القرآن الكريم بالطائف
6:29 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

تكريم الفائزين في مسابقات القرآن الكريم بالطائف

الحرب على المخدرات
5:43 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عمليات نوعية تطيح بمخالفين ومهربي مخدرات بالمنطقة الشرقية وتبوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:17 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

الخميس 16 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

حادث سيارة
1:07 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل الحافلة .. وفاة 4 طالبات في حادث مروع بالجبيل

وزارة الدفاع
12:01 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم ينتهي اليوم .. وظائف شاغرة بالدفاع الجوي

وظائف حكومية
11:21 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

التقديم ينتهي بعد ساعات.. جامعة المجمعة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية

سكني
11:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. هذا ما يتم فعله بعد تخصيص أرض مجانية من سكني؟ 4 إجراءات مهمة

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت