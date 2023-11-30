عاجل.. لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل الحافلة .. وفاة 4 طالبات في حادث مروع بالجبيل

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توفيت 4 طالبات إثر حادث مروري مروع، وقع ظهر (الأربعاء) في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية.

فيما يرقد أحد الشباب بالعناية المركزة، نتيجة تأثرة بإصابات من الحادث المروري. اضافة اعلان





شهود عيان



انقلاب جيب:



انقلاب سيارة في الرياض:



وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع عند إحدى الإشارات الضوئية عند عودة الحافلة المدرسية من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن، ووقع التصادم مع إحدى السيارات التي يقودها الشاب عند الإشارة الضوئية، وفق عكاظ.وعلى الفور هرعت فرق من الدفاع المدني والمرور والأمن الصناعي والهلال الأحمر لمباشرة الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية.وفي واقعة منفصلة، كانت كاميرا مراقبة لإحدى المركبات ،التقطت تعرض سيارة " جيب " لحادث تصادم بمركبة أخرى على طريق سريع، بسبب اختلال عجلة القيادة .ويظهر مقطع الفيديو قائد السيارة الجيب وهو يسير بسرعة على طريق سريع وعندما حاول السير على جانب الطريق أثناء مرور سيارة خلفه ، اختلت عجلة القيادة واصطدم بها .وتسبب اختلال عجلة القيادة في انقلاب المركبة على جانبها وسط الطريق بطريقة مروعة.وفي مقطع فيديو سابق، تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق أيضا لحظة انقلاب سيارة عدة مرات بسبب التفحيط على أحد الطرق في العاصمة الرياض.ووثق مقطع الفيديو الذي تم تداوله قدوم السيارة بسرعة عالية وسط اصطفاف عدداً من السيارات الأخرى على جانبي الطريق ثم قام قائدها بالتفحيط.وعلى ما يبدو لم يتمكن قائد السيارة من السيطرة عليها، لتنقلب عدة مرات على الطريق ويتصاعد منها الدخان، حسبما أظهر مقطع الفيديو.وشوهدت السيارة وهي محطمة بسبب قوة الحادث، ولكنها لا تزال تعمل وتسير، حيث قادها أحد الأشخاص بعد الانقلاب.