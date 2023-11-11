عاجل.. لحملة الثانوية فأعلى.. 80 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن (80) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 10 وظائف لا تتطلب خبرة) للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي. اضافة اعلان





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