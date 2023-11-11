عاجل.. لحملة الثانوية فأعلى.. 80 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)

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أعلنت الشركة الوطنية
للرعاية الطبية (رعاية) عن (80) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
فأعلى (تشمل 10 وظائف لا تتطلب خبرة) للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو
التالي.
المجالات الوظيفية: – وظائف إدارية
– وظائف سكرتارية
– وظائف مالية
– وظائف كتاب
– وظائف أمنية
– وظائف طبية
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– نبذة عن الشركة:
تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية عام 2003 كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين ثم تحولت في عام 2013 م الى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية السعودية (تداول) وتمتلك الشركة حاليًا مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقًا باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية) والذي تأسس عام 1966م ومركز رعاية لطب العائلة والذي بدأ تشغيله الفعلي عام 2017م.
طريقة التقديم
التقديم متاح عن طريق الرابط ( من هنــــا )