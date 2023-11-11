السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

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عاجل .. كيف يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا؟

الجوازات
الجوازات
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تفاعلت الجوازات مع سؤال مستفيدة بشأن انتهاء مدة تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بالعاملة المنزلية وهي خارج المملكة.

تأشيرة خروج وعودة:اضافة اعلان


وقالت المستفيدة: "أنا عندي عاملة سويت لها تأشيرة خروج وعودة وانتهت وهي برا المملكة وجددت التأشيرة من جديد هل أحجز للعامل وأخليه يجي ولا باقي أي شيء ثاني علما بأني جددت الإقامة".

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".


لا يمكن إلغاء البلاغ:


في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية إلغاء بلاغ تغيب عن أحد العمال بعد مرور عام.

وقالت الجوازات ردا على ذلك: "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".

تغيير الصورة:


كما تفاعلت "الجوازات" مع سؤال أحد المستفيدين بشأن تغيير الصورة في جواز السفر ومدى إمكانية  تغييرها عبر "أبشر".

وقال المغرد في سؤاله: "السلام عليكم أنا بجدد جواز وأريد تغيير الصورة، هل يمكنني تغييرها عن طريق أبشر ولا كييف الطريقة؟".

وردا على ذلك، قالت الجوازات:  "عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك".

سداد الرسوم:


في وقت سابق، كشفت الجوازات عن طريقة سداد رسوم جواز السفر بشكل إلكتروني عبر منصة "أبشر"⁩ من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.

وأضافت: "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى".

السفر بالهوية الوطنية:


في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.

جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: هل أستطيع دخول الكويت ببطاقة الأحوال، لأن جوز سفري منتهى؟

آلية تجديد جواز السفر


- الدخول لمنصة أبشر
- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية
- اختيار خدمات من خدماتي
- الجوازات
- تجديد الجواز الإلكتروني
- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز
- الموافقة على الشروط والأحكام
- اختيار عنوان تسليم الجواز
- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة
- سداد رسوم إيصال الجواز.

إصدار الجواز


وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابق
وفي سؤال آخر ورد فيه "عمري أكثر من (21) عامًا، هل يمكنني تجديد جوازي لمدة خمس سنوات؟".

تحديد المدة اختياري


وأجابت الجوازات، بقولها: نعم، تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن سداد 300 ريال للحصول على مدة (5) سنوات أو سداد (600) ريال للحصول على عشر سنوات.
يمكنك سداد رسوم جواز سفرك الإلكتروني عبر منصة ⁧#أبشر⁩ من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.

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