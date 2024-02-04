عاجل.. كيف يتم حساب الدعم لمستفيدي سكني؟

أ أ

تفاعلت منصة سكني، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن آلية وطريقة حساب الدعم للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من منصة سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "كم يتم احتساب قيمة الدعم للمواطن المستحق؟". اضافة اعلان





حساب الدعم السكني



إيداع دعم سكني



إجمالي مستفيدي الدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني

