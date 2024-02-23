عاجل.. كم يومًا يتبقى على صرف راتب شهر فبراير للموظفين الحكوميين؟

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يتبقى أربعة أيام على إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لشهر فبراير الجاري.

ووفقًا لمواعيد صرف الرواتب المحددة سلفًا من جانب وزارة المالية، فإنه سيتم إيداع الرواتب لهذا الشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير.





مواعيد صرف الرواتب



حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة



راتب يناير



راتب فبراير



راتب مارس



راتب أبريل



راتب مايو



راتب يونيو



راتب يوليو



راتب أغسطس



راتب سبتمبر



راتب أكتوبر



راتب نوفمبر



راتب ديسمبر



يأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا صادف يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.مواعيد صرف الرواتب لعام 2024وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024الثلاثاء 27/02/2024الأربعاء 27/03/2024الأحد 28/04/2024الإثنين 27/05/2024الخميس 27/06/2024الأحد 28/07/2024الثلاثاء 27/08/2024الخميس 26/09/2024الأحد 27/10/2024الأربعاء 27/11/2024الخميس 26/12/2024