عاجل.. كم يومًا يتبقى على صرف راتب شهر فبراير للموظفين الحكوميين؟

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يتبقى أربعة أيام على إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لشهر فبراير الجاري.
ووفقًا لمواعيد صرف الرواتب المحددة سلفًا من جانب وزارة المالية، فإنه سيتم إيداع الرواتب لهذا الشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير.
مواعيد صرف الرواتبيأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتبووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا صادف يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةمواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024: