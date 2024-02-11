عاجل.. كم يومًا تبقى على يوم التأسيس وما هي مدة الإجازة؟

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تحتفل المملكة للعام الثالث على التوالي، في 22 من فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى تأسيسها في عام 1727، اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة.





ذكرى تأسيس الدولة السعودية



الاحتفال بذكرى يوم التأسيس



إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس



وفي 27 من يناير 2022، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقًا للمعطيات التاريخية التي حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.وجاء في نص الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، في 22 فبراير من كل عام يأتي "اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها".يأتي هذا فيما تبدأ مدارس التعليم العام للبنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة اليوم، الاحتفاء بيوم التأسيس.وتشمل الاحتفالات وفقًا لوزارة التعليم، تنفيذ فعاليات وأنشطة بما يتيح لكل الطلاب والطالبات في جميع المدارس المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مع عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور بأي مبالغ مالية.كما سيتم تفعيل الاحتفاء عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لإدارات التعليم والحسابات المعتمدة للمدارس، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم المدارس بما يحتاجونه لتفعيل المناسبة.ويؤدي الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.ويحصل الطلاب على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس، من يوم الخميس 1445/8/12هـ، إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.