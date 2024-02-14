عاجل.. كم تكلفة تجديد استمارة سيارة منتهية من 10 سنوات؟ المرور يجيب

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أوضحت المديرية العامة للمرور، أنه عند تجديد الاستمارة المنتهية، يتم فرض غرامة تأخير بمبلغ ١٠٠ ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.





تكلفة تجديد استمارة سيارة منتهية من 10 سنوات



جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمرور في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "ممكن توضيح كم سعر تجديد الاستمارة المنتهية من عشر سنوات للمركبة".





وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. يسعدنا خدمتك pic.twitter.com/QfvQ8QQVnE February 13, 2024

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