عاجل.. كم تكلفة تجديد استمارة سيارة منتهية من 10 سنوات؟ المرور يجيب

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أوضحت المديرية العامة للمرور، أنه عند تجديد الاستمارة المنتهية، يتم فرض
غرامة تأخير بمبلغ ١٠٠ ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من
تاريخ انتهاء الرخصة.
تكلفة تجديد استمارة سيارة منتهية من 10 سنواتجاء ذلك على الصفحة الرسمية للمرور في "إكس" ردا على استفسار مواطن
جاء فيه: "ممكن توضيح كم سعر تجديد الاستمارة المنتهية من عشر سنوات للمركبة".
وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. يسعدنا خدمتك pic.twitter.com/QfvQ8QQVnE— المرور السعودي (@eMoroor) February 13, 2024
التقديم على رخصة قيادة عبر أبشرحددت منصة أبشر بالتفصيل 5 خطوات، للتقديم على استخراج رخصة قيادة عبر حساب
المستفيد في أبشر.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، في تغريدة عبر "تويتر"، على سؤال استفسر بشأن خطوات استخراج رخصة قيادة.
وأجابت منصة أبشر، بقولها: "فضلاً تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر عبر الرابط المرفق (من هنا) ثم اتباع الخطوات التالية:
1ـ اختيار خدماتي.
2ـ خدمات.
3ـ المرور.
4ـ إصدار رخصة قيادة.
5ـ حجز موعد جديد.
إجراءات تغيير لوحة السيارة القديمةأتاحت إدارة المرور، إمكانية تغيير لوحة السيارة إلى لوحة جديدة بشكل
إلكتروني، في إطار الخدمات الإلكترونية المميزة التي يتم تقديمها عبر منصة أبشر.
ولكي تتمكن من التقدم لطلب الحصول على لوحة جديدة يجب اتباع هذه الإجراءات:
1ـ توفير الاستمارة الخاصة باللوحة الأولى للمركبة المراد استبدال لوحتها القديمة أو التالفة.
2ـ وجود تأمين سيارة ساري المفعول.
3ـ الفحص الدوري للسيارة.
4ـ توفير رخصة المركبة ونسخة مصورة منها.
خطوات تغيير اللوحة1ـ الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2ـ تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.
3ـ اختيار المدفوعات الحكومية، ومن ثم اختيار مدفوعات وزارة الداخلية.
4ـ الضغط على المرور، ومن ثمَّ اختيار إعادة إصدار لوحة المركبة.
5ـ يتوجب عليك سداد الرسوم الخاصّة بتغيير لوحة السيارة.
6ـ التوجه إلى أقرب فرع مرور للحصول على نموذج التصريح المؤقت لإعادة إصدار لوحة السيارة.
7ـ تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة، وهي كالآتي:
ـ إدخال رقم السجل المدني.
ـ إدخال رقم لوحة السيارة.
ـ تحديد نوع التّسجيل.