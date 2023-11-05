عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

أ أ

تنطلق اليوم الأحد اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.

والمسارات هوز نظام تعليمي، يتكون من تسعة فصول دراسية يتم دراستها في ثلاث سنوات، ويجب اجتيازها جميعًا للتخرج من هذه المرحلة، وتدرس فيها مجالات متنوعة سواء علمية أو إنسانية. اضافة اعلان

ويتضمن هذا النظام المسار العام، والمسار التخصصي، والتسكين، والتعليم المدمج والتعليم عن بعد، والتجسير، والعمل التطوعي، والحوكمة، والبرنامج الاختياري، وخطة التسريع للمتطلبات الجامعية.





الاختبارات العملية والشفوية



اختبارات الفصل الدراسي الأول



موعد نهاية الفصل الدراسي الأول



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني



الإجازات في التقويم الدراسي 1445



جدول الإجازات المطولة



إلى ذلك، تبدأ الثلاثاء القادم الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.وستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.التقويم الدراسي للعام 1445ھويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.وكشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، والذي بدأ الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:- إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.- إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.- إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.- إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.- إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.- إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.- إجازة مطولة- 2 مايو 2023.