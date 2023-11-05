الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

اختبار الأختبارات اختبارات
اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات تنطلق اليوم
أ أ

تنطلق اليوم الأحد اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.
والمسارات هوز نظام تعليمي، يتكون من تسعة فصول دراسية يتم دراستها في ثلاث سنوات، ويجب اجتيازها جميعًا للتخرج من هذه المرحلة، وتدرس فيها مجالات متنوعة سواء علمية أو إنسانية.اضافة اعلان
ويتضمن هذا النظام المسار العام، والمسار التخصصي، والتسكين، والتعليم المدمج والتعليم عن بعد، والتجسير، والعمل التطوعي، والحوكمة، والبرنامج الاختياري، وخطة التسريع للمتطلبات الجامعية.

الاختبارات العملية والشفوية

إلى ذلك، تبدأ الثلاثاء القادم الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.
التقويم الدراسي للعام 1445ھ
ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

الإجازات في التقويم الدراسي 1445

وكشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، والذي بدأ الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.

جدول الإجازات المطولة

وفيما يلي جدول الإجازات المطولة: 
- إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.
- إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.
- إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.
- إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.
- إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.
- إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.
- إجازة مطولة- 2 مايو 2023.

اقرأ أيضا

716
8:12 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

ينتهي غدًا.. استمرار التقديم لشغل الوظائف التعليمية لهؤلاء الخريجين

556765765
7:51 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

هاشتاق "أمطار الرياض" يتصدر الترند.. مطر غزير بالعاصمة وسيول بالمحافظات

8ه6
7:35 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"

وزارة الدفاع
7:28 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة

اقرأ أيضا

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة ومعظم المناطق

13 % نموًا بالمنظمات غير الربحية في 2022

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

"الأمن البيئي" يحذر المتنزهين من هذه الممارسات: مخالفات تستوجب العقوبة

تنيه عاجل من أمن الطرق لقائدي المركبات في منطقة تبوك (فيديو)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

اختبار الأختبارات اختبارات 7:56 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

فرص وظائف 3:23 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"3 أهداف و4 خطوات للتسجيل".. معلومات مهمة عن المنصة الوطنية للتوظيف

أمانة منطقة جازان 3:17 م السبت، 07 أكتوبر 2023

أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء بمحافظة أبو عريش

حيوان 2:24 م السبت، 07 أكتوبر 2023

افتتاح أول حديقة حيوان مغلقة بجدة

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل .. الأحد 21 ربيع الآخر.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر والعشاء بالمملكة

فريق إنجاد
10:49 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل .. مفقود بالقرب من رفحاء .. وفريق إنجاد يتحرك لإنقاذه

أمطار تبوك
9:19 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل .. أمطار غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق المعظم شرق تبوك (فيديو)

وزارة التعليم السعودية
8:12 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل .. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ12 من الفصل الدراسي الأول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ضوابط الايقاف
8:44 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ

اختبار الأختبارات اختبارات
8:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

وزارة الدفاع
7:28 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة

أمطار وسيول بالمملكة
7:18 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة ومعظم المناطق

هيئة الحكومة الرقمية
7:03 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية
6:26 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية اليوم