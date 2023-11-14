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عاجل.. كل ما تريد معرفته عن برنامج ابتعاث المعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية

اللغة الصينية
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم، عن فتح باب التقديم على برنامج ابتعاث المعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية.

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يستهدف البرنامج شاغلي الوظائف التعليمية حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير بتدريس اللغة الصينية.
ويأتي ذلك بغرض تدريس اللغة الصينية في مدارس المملكة بمراحل التعليم المختلفة، بعد الحصول على المؤهل، بحيث تدعم وزارة التعليم التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية بالصين.

الضوابط والشروط

- ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن 40 عامًا.
- ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين.
- ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية، أو صدر بجقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفًا في أية قضية منظورة.
- أن يتعهد المرشح بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل ابتعاثه.
- ألا يسبق للمرشح الحصول على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه، أو الاعتذار عنه بدون مبررات تقبلها اللجنة المعنية، أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة خلال آخر سنتين.
- ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد - تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.
- أن يكون المرشح حاصلاً على خمس درجات في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها- تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.  
- أن يجتاز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك.
- ألا تقل خدمة المرشح للوظيفة التعليمية عن سنتين - تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة. 
- أن يجتاز جميع المرشحين المقابلات الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها والمقابلة النهائية في الوزارة - تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.
- تتم معاملة جميع المرشحين إداريًا وماليًا وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادر بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1550 بتاريخ 9/6/1444 هـ
- اجتياز تقييم تجانس الثقافات.

المستندات المطلوبة

يتم رفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الفرز والدراسة عن طريق نظام فارس، ويتم إرفاق المستندات بصيغة pdf:
- صورة شهادة اجتياز اللغة الإنجليزية .
- السيرة الذاتية للمرشح.
- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من جواز السفر للمرشح.
- صورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح.
- تعهد المعلم/ة بتدريس اللغة الصينية بعد انتهاء البرنامج.
- تعهد المعلم/ة  بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل ابتعاثه.

الفترة الزمنية للتقديم 

يتم تقديم الطلبات من خلال نظام فارس خلال 6 أسابيع من تاريخ إعلان البرنامج.

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