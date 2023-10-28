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عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
ارشيفية
أ أ


قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية البرماوية ومواطن لاتخاذهما منزلًا شعبيًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

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 وبحسب بيان الأمن، فقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود في قطاع الدائر


قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

محافظة العارضة


قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن في محافظة العارضة بمنطقة جازان لترويجهما (10.7) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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