عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

أ أ



قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية البرماوية ومواطن لاتخاذهما منزلًا شعبيًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

اضافة اعلان



وبحسب بيان الأمن، فقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.





حرس الحدود في قطاع الدائر

محافظة العارضة

التعاون مع الأمن