عاجل.. قفزة في أسعار الأغنام بحفر الباطن.. ماذا عن "الهرفي والجذع"؟ (تفاصيل)

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سجلت أسعار الأغنام في سوق حفر الباطن قفزة غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 1900 ريال للجذع، وذلك في غير وقت المواسم.





أسعار الأغنام في حفر الباطن:

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سعر الهرفي والجذع:

وفي التفاصيل التي ذكرتها"الرياض"، فقد شهد سوق المواشي بمحافظة حفر الباطن -أكبر سوق للماشية والأنعام بالمملكة والخليج- ارتفاعاً شديداً بأسعار المواشي.وأوضحت أن الأسعار تجاوزت الـ1800 ريال، ما أثار استغراب أهالي ومرتادي السوق، حول قفزة الأسعار في السوق، الذي يعتبر المصدر الرئيس للأغنام بالمملكة والخليج.وحول الارتفاع الضخم الذي يشهده السوق يقول أحد مالكي الأغنام إن ذلك بسبب قلة الإنتاج البلدي، حيث كان له الإسهام الأكبر بارتفاع الأسعار كون البلدي مطلوب عند أغلب الأهالي والمشترين، سواء من المملكة أو خارجها.وأضاف أن المستورد غطّى بعض الاحتياج، خاصة في السحب الكبير من قبل المطاعم والمناطق، لكنه لم يقلل من الأسعار بشكل ملحوظ.وأوضح أن الأسعار تكاد تكون خيالية، حيث وصل سعر الهرفي إلى 1600 ريال، وتجاوز سعر الجذع 1900 ريال،.وعن سعر "التيوس" فقد وصل إلى 1400 ريال، منوها أن المطلوب للذبح حالياً هو نوعي الهرافي والتيوس.كما بيّن أيضا مالك ماشية أن سبب ارتفاع أسعار الماشية هو بسبب قلة الإنتاج بالسوق وشح الطيب منه، مما تسبب في أزمة ارتفاع الأسعار، والذي نتج عنه ارتفاع الأسعار للأسواق التي يتم تغذيتها من قبل سوق حفر الباطن.وأشار إلى أن المستورد لم يقلل من الأسعار؛ بسبب أن البعض منه ضعيف وهزيل، كذلك لم يغط المستورد الاحتياج المحلي إلاّ بنسبة منخفضة تتجه للمطاعم.