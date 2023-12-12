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عاجل.. قريبا تأشيرة موحدة لدول الخليج على غرار "الشنغن"

وزراء داخية مجلس التعاون الخليجي
اعضاء مجلس التعاون الخليجي
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تدخل التأشيرة الموحدة بين دول الخليج حيز التنفيذ خلال عامين، ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل الحركة السياحية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
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اعتماد التأشيرة الموحدة



وقال وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد التأشيرة السياحية الموحدة.

وأضاف الخطيب أن المجلس الخليجي وجه بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.

وأوضح الخطيب، أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً.

وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.

وأضاف: "هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء.

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في الوقت ذاته ، أكد على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة"

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