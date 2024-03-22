عاجل.. قدّم الآن.. حج بالمجان لمستفيدي الضمان الاجتماعي (رابط التسجيل والشروط)

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أعلن الحساب الرسمي لحملة الراجحي للحج، استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ، ابتداءً من أمس الخميس الموافق 11 من رمضان إلى 21 من رمضان.

وأتاح الحساب التسجيل من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي: (من هنا)

وقال الحساب إن التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي.





شروط التسجيل في حملة الحج المجانية







متابعينا الكرام



يسعدنا استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ

ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 رمضان إلى 21 رمضان



من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي:



ولمعرفة الشروط:



"التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي" "تحديث"متابعينا الكراميسعدنا استقبال طلبات الحج لعام 1445هـابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 رمضان إلى 21 رمضانمن خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي: https://t.co/xd9GkEjAZi ولمعرفة الشروط: https://t.co/k0Sgl5McZc "التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي" March 21, 2024

إصدار مشهد ضماني للراغبين بالتسجيل في حملة الحج المجانية



خطوات إصدار مشهد ضماني



شروط إصدار مشهد ضماني

أوضح الحساب شروط التسجيل في الحملة على النحو التالي: (من هنا 1- أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية.2- أن يكون تاريخ انتهاء الهوية بعد 15 من ذي الحجة 1445 هـ.3- أن تكون حجة فريضة حتى ولو كان محرمًا.4- عدم القدرة المالية على تحمل نفقات الحج.5- أن يكون المتقدم من مستفيدين الضمان الاجتماعي.6- العمر الأدنى 25 سنة باستثناء المحرم والنساء 18 سنة.7- الاستطاعة الجسدية والسلامة الصحية والنفسية وعدم الإصابة بأي مرض مزمن.8- توفر رقم جوال خاص ومستقل لكل حاج /حاجة.9- إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات الرسمية.وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة إصدار مشهد ضماني للراغبين بالتسجيل في حملة الحج المجانية.وهذه الخدمة تمكّن مستفيدي المعاش الضماني وتابعيهم المسجلين في نظام الضمان من طلب مشهد موثق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديمه للجهة الطالبة.- الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.- الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار.- النقر على الاسم - إصدار مشهد ضماني.- اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي).- إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.أن يكون المستفيد:- مسجلاً في نظام الضمان.- سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة تنقل أو غير سعودي.- لديه حساب على البوابة الإلكترونية.





المستندات المطلوبة



حياك الله،



الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية, الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار ثم النقر على الاسم - إصدار مشهد ضماني- ثم يتم اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي) ثم إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 21, 2024

ان يكون المستفيد مسجلاً في نظام الضمان.