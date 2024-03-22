عاجل.. قدّم الآن.. حج بالمجان لمستفيدي الضمان الاجتماعي (رابط التسجيل والشروط)

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أعلن الحساب الرسمي لحملة الراجحي للحج، استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ، ابتداءً من أمس الخميس الموافق 11 من رمضان إلى 21 من رمضان.
وأتاح الحساب التسجيل من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي: (من هنا)
وقال الحساب إن التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي.
شروط التسجيل في حملة الحج المجانيةأوضح الحساب شروط التسجيل في الحملة على النحو التالي: (من هنا)
1- أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية.
2- أن يكون تاريخ انتهاء الهوية بعد 15 من ذي الحجة 1445 هـ.
3- أن تكون حجة فريضة حتى ولو كان محرمًا.
4- عدم القدرة المالية على تحمل نفقات الحج.
5- أن يكون المتقدم من مستفيدين الضمان الاجتماعي.
6- العمر الأدنى 25 سنة باستثناء المحرم والنساء 18 سنة.
7- الاستطاعة الجسدية والسلامة الصحية والنفسية وعدم الإصابة بأي مرض مزمن.
8- توفر رقم جوال خاص ومستقل لكل حاج /حاجة.
9- إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات الرسمية.
"تحديث"— حملة الراجحي (@alrajhihaj) March 21, 2024
متابعينا الكرام
يسعدنا استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ
ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 رمضان إلى 21 رمضان
من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي:https://t.co/xd9GkEjAZi
ولمعرفة الشروط:https://t.co/k0Sgl5McZc
"التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي"
إصدار مشهد ضماني للراغبين بالتسجيل في حملة الحج المجانيةوفي هذا الإطار، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة إصدار مشهد ضماني للراغبين بالتسجيل في حملة الحج المجانية.
وهذه الخدمة تمكّن مستفيدي المعاش الضماني وتابعيهم المسجلين في نظام الضمان من طلب مشهد موثق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديمه للجهة الطالبة.
خطوات إصدار مشهد ضماني- الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار.
- النقر على الاسم - إصدار مشهد ضماني.
- اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي).
- إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.
شروط إصدار مشهد ضماني
أن يكون المستفيد:
- مسجلاً في نظام الضمان.
- سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة تنقل أو غير سعودي.
- لديه حساب على البوابة الإلكترونية.
المستندات المطلوبة
ان يكون المستفيد مسجلاً في نظام الضمان.
حياك الله،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 21, 2024
الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية, الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار ثم النقر على الاسم - إصدار مشهد ضماني- ثم يتم اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي) ثم إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع
سُعدنا بتواصلك