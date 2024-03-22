الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

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عاجل.. قدّم الآن.. حج بالمجان لمستفيدي الضمان الاجتماعي (رابط التسجيل والشروط)

الحج - دعاء - حاج - بكاء
حجاج - أرشيفية
أ أ
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أعلن الحساب الرسمي لحملة الراجحي للحج، استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ، ابتداءً من أمس الخميس الموافق 11 من رمضان إلى 21 من رمضان.اضافة اعلان
وأتاح الحساب التسجيل من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي: (من هنا)
وقال الحساب إن التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي.

شروط التسجيل في حملة الحج المجانية

أوضح الحساب شروط التسجيل في الحملة على النحو التالي: (من هنا
1- أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية.
2- أن يكون تاريخ انتهاء الهوية بعد 15 من ذي الحجة 1445 هـ.
3- أن تكون حجة فريضة حتى ولو كان محرمًا.
4- عدم القدرة المالية على تحمل نفقات الحج.
5- أن يكون المتقدم من مستفيدين الضمان الاجتماعي.
6- العمر الأدنى 25 سنة باستثناء المحرم والنساء 18 سنة.
7- الاستطاعة الجسدية والسلامة الصحية والنفسية وعدم الإصابة بأي مرض مزمن.
8- توفر رقم جوال خاص ومستقل لكل حاج /حاجة.
9- إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات الرسمية.

إصدار مشهد ضماني للراغبين بالتسجيل في حملة الحج المجانية

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة إصدار مشهد ضماني للراغبين بالتسجيل في حملة الحج المجانية.
وهذه الخدمة تمكّن مستفيدي المعاش الضماني وتابعيهم المسجلين في نظام الضمان من طلب مشهد موثق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديمه للجهة الطالبة.

خطوات إصدار مشهد ضماني

- الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار.
- النقر على الاسم - إصدار مشهد ضماني.
- اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي).
- إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.

شروط إصدار مشهد ضماني


أن يكون المستفيد:
- مسجلاً في نظام الضمان.
- سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة تنقل أو غير سعودي.
- لديه حساب على البوابة الإلكترونية.


المستندات المطلوبة

ان يكون المستفيد مسجلاً في نظام الضمان.



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