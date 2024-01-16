عاجل.. قبل إغلاق الباب.. أسرع طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين

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من المقرر أن يتم غلق باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، بعد غد الخميس.





التقديم على النقل الخارجي للمعلمين



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وتستمر فترة التقديم عبر نظام نور الإلكتروني من 31 من ديسمبر 2023 الموافق 18 من جمادي الآخر 1445 حتى 6 من رجب 1445 الموافق 18 من يناير 2023.ودعت وزارة التعليم، شاغلي الوظائف التعليمية للاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط (من هنا ).





خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور



القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي



الاعتراض على نتائج الحركة

