عاجل.. في الترجمة والتصميم.. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

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كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توفر وظائف شاغرة في مجالي التصميم والترجمة بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مترجم أول:- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الترجمة واللغات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التدقيق اللغوي والترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.
- من ضمن المهام الوظيفية (الترجمة باللغتين الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية، وتدقيق وتحرير المحتوى التجاري والاقتصادي بدقة وجودة، بما في ذلك العمل المباشر على برامج الأوفيس الوورد وPowerPoint).
2- مصمم جرافيك أول:- درجة البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم PowerPoint.
- من ضمن المهام الوظيفية (استخدم أدوات مثل PowerPoint وPhotoshop وIllustrator وInDesign).
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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في وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف المتاحة:
- مدير الحوكمة (Governance Director)
- مدير إدارة تحليل البيانات والبحوث الاقتصادية (Director of the Data Analysis and Economic Researh)
- مدير قسم التأمينات الاجتماعية (Director of Social Insurance Department)
- مستشار اقتصادي أول (Senior Economic Advisor)
- مدير إدارة شؤون سوق العمل (Director of Labor Market Affairs Department)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الاقتصاد
- المالية
- العلاقات العامة
- القانون
- الأنظمة
- الحوكمة
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس (فأعلى) في التخصص المطلوب.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.