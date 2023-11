عاجل.. في الترجمة والتصميم.. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ



كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توفر وظائف شاغرة في مجالي التصميم والترجمة بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



الوظائف:





1- مترجم أول:





2- مصمم جرافيك أول:



طريقة التقديم:



الوظائف المتاحة:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الترجمة واللغات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التدقيق اللغوي والترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.- من ضمن المهام الوظيفية (الترجمة باللغتين الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية، وتدقيق وتحرير المحتوى التجاري والاقتصادي بدقة وجودة، بما في ذلك العمل المباشر على برامج الأوفيس الوورد وPowerPoint).- درجة البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم PowerPoint.- من ضمن المهام الوظيفية (استخدم أدوات مثل PowerPoint وPhotoshop وIllustrator وInDesign).- من خلال الرابط التالي:في وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:- مدير الحوكمة (Governance Director)- مدير إدارة تحليل البيانات والبحوث الاقتصادية (Director of the Data Analysis and Economic Researh)- مدير قسم التأمينات الاجتماعية (Director of Social Insurance Department)- مستشار اقتصادي أول (Senior Economic Advisor)- مدير إدارة شؤون سوق العمل (Director of Labor Market Affairs Department)- إدارة الأعمال- الاقتصاد- المالية- العلاقات العامة- القانون- الأنظمة- الحوكمة- أو مايعادلهم- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- حاصل على درجة البكالوريوس (فأعلى) في التخصص المطلوب.- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.- إجادة اللغة الإنجليزية.