الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. في الترجمة والتصميم.. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

وزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الاقتصاد
أ أ

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توفر وظائف شاغرة في مجالي التصميم والترجمة بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:

1- مترجم أول:

- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الترجمة واللغات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التدقيق اللغوي والترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.
- من ضمن المهام الوظيفية (الترجمة باللغتين الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية، وتدقيق وتحرير المحتوى التجاري والاقتصادي بدقة وجودة، بما في ذلك العمل المباشر على برامج الأوفيس الوورد وPowerPoint).

2- مصمم جرافيك أول:

- درجة البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم PowerPoint.
- من ضمن المهام الوظيفية (استخدم أدوات مثل PowerPoint وPhotoshop وIllustrator وInDesign).

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا


في وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:


- مدير الحوكمة (Governance Director)
- مدير إدارة تحليل البيانات والبحوث الاقتصادية (Director of the Data Analysis and Economic Researh)
- مدير قسم التأمينات الاجتماعية (Director of Social Insurance Department)
- مستشار اقتصادي أول (Senior Economic Advisor)
- مدير إدارة شؤون سوق العمل (Director of Labor Market Affairs Department)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الاقتصاد
- المالية
- العلاقات العامة
- القانون
- الأنظمة
- الحوكمة
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس (فأعلى) في التخصص المطلوب.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.

اقرأ أيضا

الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم
1:27 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

منح 3 مستشفيات بتجمع القصيم الصحي اعتماد "سباهي"

مواقيت الصلاة
1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

الخطوط السعودية
1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:44 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف رئيسية لمؤشر ترتيب المدارس

اقرأ أيضا

عاجل.. ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين

مطارات الدمام تحتفي بـ 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الملك فهد الدولي

عاجل .. تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس القنفذة والليث

وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتخريج 223 طالباً وطالبة

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم 11:18 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بعد إطلاقها .. تفاصيل مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" بالمدارس

IMG-20231010-WA0035 6:23 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أمانة الطائف تطلق منظومة تنبيهات مسبقة للأمطار

الجوازات 5:27 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"عندي إيقاف خدمات هل أستطيع السفر للخليج ؟".. توضيح مهم من الجوازات

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.32.53 PM 11:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

5 مبادرات تدريبية ورقمية لتمكين الموهوبين في "الإعلام"

اقرأ أيضا

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
9:41 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يناقش مع نظيرته"الإندونيسية" ورئيسة وزراء بنغلاديش" الأوضاع في غزة

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

مساند
8:51 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مساند يوضح آلية وطريقة تقييم مكتب الاستقدام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة الاقتصاد والتخطيط
3:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. في الترجمة والتصميم.. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

تداول السعودية
2:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. راتب يصل لـ 14 ألف ريال.. تداول تعلن عن برامج تدريب وتوظيف

مواقيت الصلاة
1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

الخطوط السعودية
1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:44 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف رئيسية لمؤشر ترتيب المدارس

حساب المواطن
12:37 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تنبيهات مهمة من حساب المواطن حول تسجيل الزوجة وامتلاكها سجلا تجاريا