الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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عاجل.. غلق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام بسبب غزارة الأمطار

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أمطار غزيرة
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بالتزامن مع استمرار الحالة المطرية بعدة مناطق على مستوى المملكة، وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق الطرق بعد مناطق.

أمطار غزيرة



ووثق مقطع فيديو إغلاق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بسبب الأمطار الغزيرة على المنطقة.

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فيما وثق مقطع فيديو وآخر تسبب البرد الكثيف في تحطيم زجاج المركبات في الدمام، وغرق العديد من السيارات في تجمعات المياه.


توقعات حالة الطقس



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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