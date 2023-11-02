عاجل.. غلق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام بسبب غزارة الأمطار

بالتزامن مع استمرار الحالة المطرية بعدة مناطق على مستوى المملكة، وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق الطرق بعد مناطق.
أمطار غزيرة
ووثق مقطع فيديو إغلاق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بسبب الأمطار الغزيرة على المنطقة.
فيما وثق مقطع فيديو وآخر تسبب البرد الكثيف في تحطيم زجاج المركبات في الدمام، وغرق العديد من السيارات في تجمعات المياه.
توقعات حالة الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
#فيديو..— صحيفة المدينة (@Almadinanews) November 2, 2023
إغلاق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بسبب الأمطار
تصوير طارق المزهود#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/3gS15O5K9d
تحطم زجاج السيارات بالدمام بسبب البردية ذات الأحجام الكبيرة،و الان السيارات تغرق في مناطق تجمعات المياه،الله يعوضهم خير⛈️pic.twitter.com/B4RW1EqeIM— د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) November 2, 2023