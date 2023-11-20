عاجل.. غرامة مليونية والسجن 5 سنوات .. عقوبة تسويق منتجات حيوانية بعد إعطائها أدوية

أ أ

كشف الإرشاد الزراعي أن نظام الثروة الحيوانية في المملكة يجرم تسويق أي منتجات من أي حيوانات أو طيور تم إعطائها أدوية أو لقاحات بيطرية إلا بعد انقضاء فترة التحريم الدوائي المنصوص عليها لكل دواء. اضافة اعلان





٤ عقوبات:

تبريد الأدوية البيطرية:

في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي بتجنب تبريد الأدوية البيطرية عن طريق وضعها في ماء الشرب وذلك للأغنام والماعز.





ممارسة خاطئة





وأوضح أن هذه ممارسة خاطئة تؤثر سلبًا على فاعلية وتأثير هذه الأدوية.





وأضاف أن تبريد الدواء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تخفيف تركيزه والتأثير على قدرته.





الإرشاد الزراعي





في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.





ممارسات خاطئة





وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.









وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.





مياه الصرف





في وقت سابق، أوصى حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة بعدم السماح للأغنام بشرب مياه الصرف الصحي حتى لا تصاب بالتسمم.





نقل الأغنام:

كما حذرت إدارة الإرشاد الزراعي أيضا من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.





وأوضحت أن ذلك يمثل مصدر خطر كبير على الحيوانات لأنه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.











pic.twitter.com/tYmDQo6PBY #مرشدك_الزراعي يجرم نظام الثروة الحيوانية في المملكة تسويق أي منتجات من أي حيوانات أو طيور تم إعطائها أدوية أو لقاحات بيطرية إلا بعد انقضاء فترة التحريم الدوائي المنصوص عليها لكل دواء #رعاية_الحيوان November 20, 2023 وأضافت أن الأرضيات والحظائر العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات موطنا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض

وأوضح أن من يفعل ذلك يعرض نفسه الغرامات الآتية:١- التشهير بالمشروع٢- غرامة تصل إلى مليون ريال٣- السجن مدة لا تزيد عن ٥ سنوات.٤- إلغاء التراخيص للمشروع.